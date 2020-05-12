Kütahya'da 1 mahalle ve 4 sokağa koronavirüs karantinası - Son Dakika

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi'ndeki 4 sokakta, bu geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, görülen koronavirüs vakaları üzerine bugün Vali Ömer Toraman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak Sokakları'nın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu gece yarısından itibaren başlayacak olan karantinada, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Valilik tarafından duyurulan karantina uygulamasında, mahalle ve sokaklardaki market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerleri açık kalacak.