Kütahya?da 1 mahalle ve 4 sokakta ihtiyaçlar Vefa gruplarınca karşılanıyor - Son Dakika

KÜTAHYA'da Covid-19 pozitif vakaların görüldüğü Perli Mahallesi ve Gaybiefendi Mahallesi'nde 4 sokakta karantina uygulaması başlarken, vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanıyor. Kütahya'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sokaklarda oluşan kalabalıklar vaka sayılarının artmasına neden oldu. Son 10, yaklaşık 100 olan pozitif vaka sayısı 197'ye yükselirken, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakaların görüldüğü Perli Mahallesi'nde ve Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokaklarında 14 günlük karantina uygulamasına karar verdi. Karantina kararı gece yarısından itibaren uygulanmaya başlarken, yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesi'ndeki giriş-çıkışlar Jandarma Komutanlığı ekiplerince demir bariyerler konularak kapatıldı. Gaybiefendi Mahallesi'ndeki 250 hanenin yaşadığı 4 sokakta ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri demir bariyerler koyarak giriş-çıkışları kapattı. 14 gün sürecek olan karantina süreci boyunca vatandaşların ihtiyaçlarının Kütahya Valiliğine bağlı görev yapan Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı bildirildi.