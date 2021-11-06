1 ton kedi ve köpek maması dağıtıldı - Son Dakika

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Kütahya'da hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yaklaşık 1 ton kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Kendilerine "Deliler, Dahiler, Kapılar, Köprüler" adını veren arkadaş grubu tarafından hayırseverlerin destekleriyle temin edilen mamalar Cumhuriyet Caddesi Küçük Park önünde kurulan stantla vatandaşlara dağıtıldı.

Grup adına açıklama yapan Kemal Yarcı, "Mutlu et, mutlu ol" sloganıyla hareket ettiklerini, bu anlamda çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi sokak hayvanlarının yiyeceksiz kalmamaları için mama dağıtma projesini geliştirdiklerini belirten Yarcı, "Önümüzde kış mevsimi var, sokak hayvanlarının aç kalabileceğini düşünerek böyle bir etkinlik yapalım dedik. Sağolsun Kütahya'daki sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimizdeki topluluklar, öğrenci arkadaşlarımız destek oldular. Biz sadece hayvanları değil bütün canlı cansız olan her şeyi seviyoruz. Eserin sahibini seviyoruz. Zaman zaman farklı alanlarda da etkinlikler düzenliyoruz. Kısacası biz mutlu ederek mutlu olmayı seviyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.