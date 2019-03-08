Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 1 Yılda Bin 391 Çift Evlendi

Kütahya'da 1 Yılda Bin 391 Çift Evlendi

26 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Evlenme İstatistikleri sonuçlarına göre, Kütahya'da 2018 yılında evlenen çift sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 3 bin 391 olduğunu açıkladı.

Kütahya'da 1 Yılda Bin 391 Çift Evlendi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Evlenme İstatistikleri sonuçlarına göre, Kütahya'da 2018 yılında evlenen çift sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 3 bin 391 olduğunu açıkladı.

Kütahya'nın Türkiye genelinde evlenme sayılarında en yüksek sayıya sahip olan 42.il durumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, kaba evlenme hızına bakıldığında Kütahya'nın binde 5,90 ile kaba evlenme hızı en yüksek olan iller arasında Ege bölgesinde son sırada, Türkiye genelinde ise 67. Sırada olduğunu söyledi.

Akyol," Kütahya'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,1, kadınlarda ise 24,0 olup erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,1'dir. Ortalama ilk evlenme yaşına bakıldığında, Kütahya'da Ege Bölgesi ve Türkiye ortalamasına göre kadın ve erkekte daha genç yaşta evlilik yapıldığı görülmektedir. Ege bölgesinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,0, kadınlarda ise 24,9'dur. Ege Bölgesi'nde kaba evlenme hızı binde 6,79 olup Ege Bölgesi illeri arasında kaba evlenme hızı en yüksek olan il binde 7,08 ile Afyonkarahisar, en düşük hıza sahip olan il ise binde 5,90 ile Kütahya'dır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:50 Kaynak: İHA

Ege, Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel
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