Kütahya'da 10 Bin 496 Kişi Afyonkarahisarlı Yaşıyor
59 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), ADNKS verilere göre, Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 577 bin 941 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı (TÜİK
), ADNKS verilere göre, Kütahya
nüfusunun 31 Aralık
2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 577 bin 941 kişi oldu. Kütahya ili bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu açıkladı.
TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol
, ADNKS 2018 yılı sonuçları ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Kütahya ilinde yaşayan nüfusun yüzde 83,4'nün Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Kütahya ilinde yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfusa bakıldığında ise Kütahya'da 10 bin 496 kişi ile en çok Afyonkarahisar
nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamakta olup, bu nüfus Kütahya ili nüfusunun yüzde 1,8'ini oluşturmaktadır. Kütahya'da, Afyonkarahisar'dan sonra en çok sırasıyla 6 bin 466 kişi ile Eskişehir
, 4 bin 513 kişi ile Bursa
ve 4 bin 180 kişi ile Balıkesir
illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da en az sırasıyla Hakkari
99 kişi, Yalova
106 kişi, Tunceli
148 kişi, Şırnak
158 kişi ve Iğdır
183 kişi illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfus 86 bin 16 olup bu değer Kütahya ilinde yaşayan nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturmaktadır. ADNKS 2018 yılı sonuçlarına göre Kütahya'da yaşayan T.C. nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 568 bin 192 olup bu nüfus, Kütahya nüfusunun yüzde 98,3'ünü oluşturmaktadır. Kütahya'da 9 bin 749 kişilik yabancı nüfus mevcut olup Kütahya nüfusunun binde 17'sini oluşturmaktadır" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:17 Kaynak: İHA
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi
Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı!
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Son Dakika! AK Parti'den Seçim Açıklaması: Lehimize 11 Bin 109 Oy Çıktı