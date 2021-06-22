HİSARCIK'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE YAKLAŞIK 10 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine son 48 saatte metrekareye 41 kilogram yağış düşerken, şiddetli sağanak yağışın ardından başlatılan hasat tespit çalışmalarına devam ediliyor. Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ise yağış nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü söyledi.

Hisarcık ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tetik deresi taştı, çevresindeki tarım arazileri ise sular altında kaldı. Bir çok evi de su bastı. Sağanak yağmurdan en etkilenen Hasanlar köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, selden zarar gören köylülerin zararlarını beyan ettikleri dilekçelerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmadan köy meydanında aldıklarını söyledi. Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ise sağanak yağmur nedeniyle yaklaşık 10 bin dönüm ekili arazinin zarar gördüğünü ifade ederek, "Hasanlar köyünde dün yaşanan doğal afetten dolayı çiftçilerimizin ürünleri çok büyük zarar görmüştür. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile beraber selden zarar gören arazileri gezdik. Selden tahmini 10 bin dönüm ekili alan zarar gördü. Üreticilerimizin zarar tespitleri yapılıp, zararları karşılanacaktır. İlçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlar selden zarar gören Hasanlar köyünde gerekli çalışmaları yapıyor. Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun" dedi

Köyde bulunan derelerin ıslah edilmesi gerektiğini ifade eden köy muhtarı Erdoğan Demir de yağışlardan çok zarar gördüklerini kaydederek, "Köyümüzde derenin çok olması ve arazinin engebeli olması yüzünden sık sık sel baskınlarına maruz kalıyoruz. Sel sonrası ekili alanlarımızda büyük zarar var. Bu dere yataklarının açılmasını ve ıslah edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.