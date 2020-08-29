Kütahya'da 10 gram uyuşturucuyla yakalanan şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan İ.B., tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte oturan İ.B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan İ.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullandığı düşünülen hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:25 - Kaynak: DHA
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