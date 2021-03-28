KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor - Son Dakika

KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor

28.03.2021 17:30

Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyorKÜTAHYA'da bir ambalaj fabrikasında dün akşam vardiyasından sonra çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor

KÜTAHYA'da bir ambalaj fabrikasında dün akşam vardiyasından sonra çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yaklaşık 10 saat sürdüğü fabrikada, hasar tespiti yapılırken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Bölcek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında dün akşam 21.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan duman çıktığını fark eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce bölgeye 2 su tankeri ile çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrikada bulunan kartonların tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yaklaşık 3 saat sonra yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise 10 saat sürdü. Akşam vardiyasını bitiren işçiler dağıldığı için fabrikanın boş olduğu ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, hasar tespiti yapılarak, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor - Son Dakika


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