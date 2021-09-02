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Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi - Son Dakika

Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi

02.09.2021 12:16

Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu tarafından hazırlanan '100. yıla 1 kala Dumlupınar sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi

KÜTAHYA - Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu tarafından hazırlanan '100. yıla 1 kala Dumlupınar sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına dikkat çekmek ve Dumlupınar'ın tanıtımına katkı sağlama vizyonu çerçevesinde hazırlanan serginin açılışına Kütahya Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, KÜTAF Başkanı Kerim Vural, KÜTAF üyesi Yöre Folklor Araştırma Eğitim- Etnografya Gençlik ve Spor Kulübü, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Pusula Arama Kurtarma Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği, Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği, Kütahya Güçlü Kadınlar Derneği, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği, Altın Eller Kültür ve Sanat Derneği, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği, Kütahya Şairler ve Yazarlar Derneği, Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği, Altın Eller Kültür ve Sanat Derneği, Kütahya Üretken Eller Kadın Derneği temsilcileri ve üyeleri ile bazı daire müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta Milli Mücadele dönemini anlatan tiyatro oyunu ile halk oyunları gösterileri sergilendi.

KÜTAF Başkanı Kerim Vural, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergide 60 eserin sergilendiğini söyledi. Vural, "Kütahya'ya yakışır bir kutlama için birlik ve beraberlik içerisinde proje ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kütahya'nın sosyal ve kültürel anlamda her alanına dokunan sanatçılarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu paylaşan Vali Ali Çelik, "Kütahya'mızın kültür ve sanat şehri olarak tanımlanması ve bu ifadenin kimliğinin bir parçası haline gelmesi değerli sanatçılarımızın sayesinde. Sanatla ilgilenen, emek veren herkesin şehrimizin değerlerinin tanıtımında öne çıkması ve sorumluluk üstlenmesi çok değerli. Bunun bir parçası da bu sergi. Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice etkinliklerde bir araya gelmek için hep birlikte emek harcamaya, çaba göstermeye hazırız diye düşünüyor; sizlerin desteğiyle daha nice güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Zaferimizin 100. yılına yakışır bir kutlama için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi
Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi
Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi
Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi

Halil İbrahim Ertekin, 30 Ağustos, Dumlupınar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi - Son Dakika


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