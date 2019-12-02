Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kütahya'da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi

6 saat önce

KÜTAHYA'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Kütahya'da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi, System.String[]

KÜTAHYA'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi sikke satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sikkelerin 81 ANN 753 plakalı otomobille taşınacağı belirlendi. Takibe alınan otomobil, Kütahya- Tavşanlı Karayolu'nda durduruldu. Yapılan aramada 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi. Otomobil sürücüsü O.Ö. gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Jandarma, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Afgan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]