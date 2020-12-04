Kütahya'da 101 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 101 tarihi eser ele geçirildi
04.12.2020 12:39
KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda 101 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda 101 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il merkezi ile Altıntaş ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli M.U. ve M.P., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda farklı dönemlere ait mızrak ucu, testi ve çok sayıda yüzüklerin bulunduğu 101 tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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