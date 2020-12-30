Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı - Son Dakika

Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı

30.12.2020 20:37
Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı, System.String[]

Kütahya Valiliği koordinesinde; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ekipleri tarafından alınan yıkım kararı sonrasında başlatılan yıkım çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Kütahya Valiliği koordinesinde; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ekipleri tarafından alınan yıkım kararı sonrasında başlatılan yıkım çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Şehirde görüntü kirliliği oluşturan, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden eski hükümet binasının da yıkılmasıyla birlikte 2020 yılı içerisinde toplam 102 adet metruk binanın yıkımı tamamlandı. Yıkım kararı alınan 92 binanın çalışmaları ise 2021 yılında başlayacak.

Şehrin zenginliğine değer katan tarihi binaların günümüze kazandırılması için başlatılan restore çalışmaları devam ederken, vatandaşın can ve mal güvenliğini riske atan metruk binalarda da yıkım çalışmaları sürdüğünü belirten Vali Ali Çelik, "Kütahya Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile kurul üyeleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı
Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Kütahya Valiliği, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı - Son Dakika


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