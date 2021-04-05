Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu

05.04.2021 14:48
Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu, System.String[]

Kütahya'da, Memur-Sen ve bazı STK temsilcileri, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

Kütahya'da, Memur-Sen ve bazı STK temsilcileri, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen öncülüğünde Kütahya'daki sivil toplum örgütleri adına ortak hazırlanan basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse, millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını söyledi.

Köse, "103 emekli subay imzasıyla kimler tarafından bir araya getirildikleri malum olan ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bildiriyi şiddetle kınıyoruz. 4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli deniz kuvvetleri amirali bir takım malum çevreler tarafından bir araya toplanıp; Kanal İstanbul projesi ve Montrö sözleşmesini bahane ederek milli iradeye ve anayasal düzene yönelik bir saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Zamanında yine belli çevreler tarafından Orduda genç subaylar rahatsız kisvesiyle yayınlanan, darbe amacı güden paylaşımlarla aynı eksende olan bu açıklamayı yapanlar; açıkça Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasama yürütme ve yargı organlarını hedef almıştır. Bu bildiriyi yayınlayanların dışarıdaki işbirlikçileri ile birlikte, her geçen gün daha da büyüyen Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlenmesini istemeyen ol odaklarının sözcülüğüne soyundukları açıktır. Türkiye bugün Afrika'da Ortadoğu'da Doğu Akdeniz'de Kafkaslarda ve bölgesinde kendi hakkını koruyan mazlumu kollayan güçlü bir ülkedir. Bu bildiri ile devlet içinde halen kalmış olan aynı darbe ve vesayet zihniyetindeki uzantılar harekete geçirilmek isteniyor. Bu bildiriyi tertip edenlerle, bildiriye imza atanların organize bir odak oldukları açıktır. Güvenlik güçlerimiz bu yapıyı deşifre edecek ve Yargı önüne çıkaracaktır. Türk milleti geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi 15 Temmuz'da kazımış ve söküp atmıştır. Vesayet sahipleri bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan Şehitlerin kanıyla verilmiş bir ahittir. Kütahya sivil toplum kuruluşları olarak şehitlere verdiğimiz sözün millet iradesinin yanında darbelerin, vesayetin, ihanetin karşısındayız" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunuldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu
Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu

Sivil Toplum Kuruluşları, Memur Sen, Kütahya, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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