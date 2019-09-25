Kütahya'da 104 okula 'Beyaz bayrak', 46 okula da 'Beslenme dostu' sertifikası

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Beyaz bayrak ve Beslenme dostu Okul' projesi kapsamında, Kütahya'da bu yıl 104 okul 'Beyaz bayrak', 46 okul 'Beslenme dostu' sertifikası almaya hak kazandı.



Temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan okullar için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erkan Gaygısız, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Beyaz bayrak ve Beslenme dostu okul projesinde Kütahya'nın önemli bir başarı elde ettiğini ancak elde edilen başarının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Ömer Toraman, "Fiziksel iyileşmeye bağlı olarak okullarımızdaki hijyen şartları çok ilerledi. 335 okulumuzun beyaz bayrak sahibi olması, 140 okulumuzun beslenme dostu sertifikası alması iftihar verici bir tablo. Önemli olan elde edilen başarının devamlılığını sağlayabilmek. İnşallah her yıl bu sayının üzerine çıkarız" dedi.



Sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Vali Ömer Toraman, sağlıklı yaşamın önündeki en büyük engelin obezite olduğunu söyledi. Sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulmasında herkese görev düştüğünü ifade eden Vali Toraman, "Genç yaşlarda obezite ciddi bir sağlık sorunu. Obeziteyle mücadelede bilinci okul sıralarında verebilmeliyiz. Fakat tek beklenti okuldan olmamalı; aile ve toplum da duyarlı olmalı. Hepsi bir araya geldiğinde daha ciddi bir netice elde edilir" diye konuştu.



Beyaz bayrak sertifikasının okulların temizlik ve hijyen yönünden sahip olması gereken nitelikleri ifade ettiğini kaydeden Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "İlimizde bulunan 548 okuldan hali hazırda 335'i beyaz bayrak sahibiyken bu yıl 104 okulumuzun daha beyaz bayrak sertifika almaya hak kazanması okullarımızın belli bir standart seviyesine ulaştığını göstermektedir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Valİ Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından okullara sertifikaları verildi. - KÜTAHYA