Kütahya'da 11 çiftin nikahları "22.02.2022"de kıyıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 11 çiftin nikahları "22.02.2022"de kıyıldı

22.02.2022 16:04

Nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen Kütahyalı 11 çift, 22.02.2022 tarihinde evliliğe adım attı.

Nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen Kütahyalı 11 çift, 22.02.2022 tarihinde evliliğe adım attı.

Kütahya Belediyesi Evlendirme Memurluğuna aylar öncesinden müracaat eden çiftler, tersten yazılışında da aynı rakamların sıralandığı 22.02.2022 tarihi için gün aldı. Evlendirme Memurluğundaki nikah merasimlerine çiftlerin aileleri ve davetlileri katıldı.

Nikah memuru Nurullah Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftlerin böyle özel tarihlere önem gösterdiğini söyledi.

Şen, "Bugünün 22.02.2022 tarihi olması nedeniyle nikahlarını kıydığımız çiftlerin sayısı biraz fazla. Normalde kış mevsiminde 4 veya 5 nikah kıyılırken bugüne özel 11 çift nikah için randevu aldı." dedi.

Dünyaevine giren çiftlerden damat Murat Altınışık, "Bugün bizim için gerçekten özel bir gün oldu. 2021'in kasım ayında geldik ve bu tarihi seçtik. Nikah saatimizin de 14.00 olması için uğraştık ama o saatte uygun değilmiş, saat 15.00'te nikahımız kıyıldı." diye konuştu.

Gelin Hasret Altınışık ise eşinin de bu günü hiç unutmaması için bu tarihi seçtiklerini dile getirdi.

Gönül ve Ömer Faruk İçigen çifti ise bugünü özellikle tercih ettiklerini ifade etti.

Kütahya'da 11 çiftin nikahları 22.02.2022 de kıyıldı
Kütahya'da 11 çiftin nikahları 22.02.2022 de kıyıldı
Kütahya'da 11 çiftin nikahları 22.02.2022 de kıyıldı

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Kütahya Belediyesi, Nurullah Şen, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 11 çiftin nikahları '22.02.2022'de kıyıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 11 çiftin nikahları "22.02.2022"de kıyıldı - Son Dakika
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