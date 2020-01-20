Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
KÜTAHYA 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasında işçi olarak çalışan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
KÜTAHYA 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasında işçi olarak çalışan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan seramik fabrikasında, akşam yemeğinin ardından bazı işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Yedikleri yemekten zehirlendiği sanılan 11 fabrika işçisi, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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