Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKÜTAHYA 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasında işçi olarak çalışan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KÜTAHYA 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasında işçi olarak çalışan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan seramik fabrikasında, akşam yemeğinin ardından bazı işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Yedikleri yemekten zehirlendiği sanılan 11 fabrika işçisi, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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