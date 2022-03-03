Kütahya'da "112 Acil Çağrı Merkezi"ne 613 bin 427 çağrı yapıldı - Son Dakika

Kütahya'da geçen yıl "112 Acil Çağrı Merkezi" hattına yapılan çağrıların yüzde 45'inin asılsız olduğu, hattı gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul eden 14 kişiye ise para cezası uygulandığı bildirildi.

Acil Çağrı Hizmetleri 2022 Yılı 1. İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapıldı.

Çelik, toplantıda yaptığı açıklamada, geçen yıl il genelinde acil çağrı numaralarını tek çatı altında toplayan "112 Acil Çağrı Merkezi" hattına 613 bin 427 çağrı geldiğini söyledi.

Çağrılardan 333 bin 76 aramanın değerlendirildiğini belirten Çelik, "Çağrılardan yüzde 45'i asılsız ve gereksiz çağrılar. 112 hattını gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul edenlerin tek tek tespit edildi. 2021 yılı içerisinde 112'yi gereksiz yere arayan 14 kişiye 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde idari para cezası uygulandı." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit de toplantıda faaliyetler ve istatistikler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara 561 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.