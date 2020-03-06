Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi - Son Dakika

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi

6 saat önce

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi verildi.

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi, System.String[]

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi verildi.


Yaklaşık 100 kişinin katıldığı kursta diksiyon eğitmeni Eray Özden Akça tarafından, etkili iletişim, konuşma kuralı, doğru nefes alıp verme gibi konularda bilgi verildi, dil ve dudak egzersizleri yapıldı.


Diksiyon eğitmeni Eray Özden Akça, İki grup halinde verilen eğitimin oldukça verimli geçtiğini söyledi.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ise, Kütahya Acil Çağrı Merkezi olarak 2020 yılı eğitimlerine başladıklarını, personelin tamamına stres yönetimi, diksiyon gibi konularda eğitimler verildiğini söyledi.


Eğitimleri her yıl düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Yiğit, "Bu eğitimlerin meyvelerini alıyoruz. Personelimiz daha eğitimli şekilde vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim
Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 03:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]