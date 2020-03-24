Kütahya'da 112'ye bir günde 1100 çağrı geldi - Son Dakika
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Kütahya'da 112'ye bir günde 1100 çağrı geldi

6 saat önce

KÜTAHYA'da 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından tek numara uygulaması olan '112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir günde 1100 çağrı geldi.

Kütahya'da 112'ye bir günde 1100 çağrı geldi, System.String[]

KÜTAHYA'da 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından tek numara uygulaması olan '112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir günde 1100 çağrı geldi. Evden çıkamayanların ihtiyaçlarını valilik koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından, Kütahya'da ihtiyaç sahipleri tek numara uygulaması olan '112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaya başladı. Merkezi bir günde 1100 ihtiyaç sahibi aradı. Valilik koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri marketlerden alışveriş yaparak 65 yaş ve üzerindekilerle kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşıladı.Gelen çağrılarının tamamına yardımcı olduklarını ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, "Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri talimatları doğrultusunda Vefa Sosyal Destek masasının 112 Acil Çağrı merkezi binası içerisinde kurduk. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara hizmet için bu masa oluşturuldu. Masamızı açtığımız saatten itibaren yaklaşık 1100 çağrı aldık. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için birimler oluşturduk. Bu birim Aile Sosyal Politikalar ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile değişik kurumlardan görevlendirme yapılan personelle 24 saat hizmet veriyoruz. Vatandaşlardan öncelikli isteğimiz 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin dışında çok acil durumu yoksa çağrı merkezini aramamasını rica ediyoruz. Zaten varsa gerekli yardımı, desteği yapmaktayız. İlimizde acil çağrı numaraları tek numarada toplandığı için tüm ihbarları 112 üzerinden yapabilirler" dedi.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:16 Kaynak: DHA

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