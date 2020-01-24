Kütahya'da 114 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 114 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 114 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da şüpheli bir kişinin valizinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 114 cep telefonu ele geçirildi.

Kütahya'da 114 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da şüpheli bir kişinin valizinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 114 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından gümrük kaçağı telefon getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphelendiği bir kişiyi durduran polis, şüphelinin valizinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 114 cep telefonu ele geçirdi.

Valizin sahibi M.D, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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