Kütahya'da 114 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi - Son Dakika

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Kütahya'da 114 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
6 saat önce
Kütahya'da şüpheli bir kişinin valizinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 114 cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Kütahya'da şüpheli bir kişinin valizinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 114 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından gümrük kaçağı telefon getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphelendiği bir kişiyi durduran polis, şüphelinin valizinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 114 cep telefonu ele geçirdi.
Valizin sahibi M.D, gözaltına alındı.
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