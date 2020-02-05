Kütahya'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs güvenlik güçlerince çalıştığı işyerinde yakalandı.

Kütahya'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Kütahya'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs güvenlik güçlerince çalıştığı işyerinde yakalandı.


Hakkında hırsızlık, mala zarar verme, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek, resmi kayıtta sahtecilik, yaralama, basit yaralama, bina içerisindeki muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama, hükümlü ve sanığın kaçması, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 12 kaydı bulunan Zeki A. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çavdarhisar İlçe Jandarma komutanlığının 1 aylık takibi sonucu il merkezinde çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
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