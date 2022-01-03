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KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika

KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE

03.01.2022 11:30

KÜTAHYA merkezli 3 ilde yaklaşık 47 milyon liralık yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13'ü ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA merkezli 3 ilde yaklaşık 47 milyon liralık yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13'ü ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul ve Eskişehir'de yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınarak işlemleri tamamlanan 13 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

20 AYLIK TAKİP, 47 MİLYON LİRALIK BAHİS

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik yaklaşık 20 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, suç örgütünün toplam işlem hacminin ise yaklaşık 47 milyon lira olduğunu ortaya çıkarmıştı.

KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE
KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE

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Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Kütahya, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika
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