Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç etti
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Kütahya'da 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç etti

15 dakika önce

Kütahya'da yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Kütahya'da 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç etti, System.String[]
Kütahya'da yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Fırtına, merkeze bağlı Uluköy'de her biri yaklaşık 20 yıllık olan 20'şer metre uzunluğundaki 5 kavak ağacı devirdi. Kavakların yola devrilmesiyle köyün Kütahya merkeze bağlayan karayolunun 1 saat süreyle araç trafiğine kapalı kaldığı belirtildi.

Devrilen kavak ağaçları köylüler tarafından kesilerek traktörlerle yoldan kaldırıldı. Uluköy sakinlerinden Kadir Demir, yağış ve fırtınanın mısır tarlalarına da zarar verdiğini ifade etti. Demir, ayrıca köy yakınındaki demir yolu hemzemin geçit sinyalizasyon sisteminin de zarar gördüğünü dile getirdi. - KÜTAHYA
Kütahya, Uluköy, Kavak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:11 Kaynak: İHA
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