Kütahya'da 16 bin 220 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya ve Tavşanlı ilçesinde 3 işyeri ve 1 depoda yapılan aramalarda, 16 bin 220 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve Tavşanlı ilçesinde 3 işyeri ve 1 depoda yapılan aramalarda, 16 bin 220 adet doldurulmuş makaron, 600 adet bandrolsüz boş makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA