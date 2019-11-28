Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi
Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi - Son Dakika Ekonomi

Kütahya'da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından yayımlanan 2018 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildiKütahya'nın, 16 tonluk sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 23.

Kütahya'da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından yayımlanan 2018 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi


Kütahya'nın, 16 tonluk sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 23. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 16 tonluk üretimin 14 tonunun Simav ilçesinde, 2 tonunun ise Şaphane ilçesinde yapıldığını söyledi.


Akyol," 2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya, bin 183 tonluk sofralık çekirdekli üzüm ile en fazla üretim yapan 56.il konumunda olup Türkiye üretiminin yüzde 0,1'ini karşılamaktadır. 2018 yılında, Kütahya'da üretilen sofralık çekirdekli üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Simav 616 ton, Gediz 274 ton, Domaniç 128 ton, Pazarlar 63 ton ve Emet 38 ton 'dur. Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Merkez ilçelerinde sofralık çekirdekli üzüm üretimi yapılmamıştır. Kütahya ili, 9 tonluk şaraplık üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 40. il konumundadır. 9 tonluk üretimin 3 tonu Pazarlar ilçesinde, 6 tonu ise Şaphane ilçesinde yapılmıştır" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Şaphane, Simav, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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