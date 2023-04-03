Kütahya'da 16 yıl sonra cinayetin perdesi aralandı! Yaşlı kadının oğlu ve gelini hakkında tutuklama kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca faili meçhul cinayet dosyalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 28 Haziran 2007'de merkeze bağlı Kızık köyündeki evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş bulunan Gülsüm Ç. (79) cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

OĞLU VE GELİNİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda bazı deliller de elde eden ekipler, olayın şüphelisi olarak yaşlı kadının oğlu Osman Ç. (54) ve gelini Ayten Ç'nin (51) ifadelerine başvurdu. Çelişkili ifadeler kullanan çift, ekiplerce cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.