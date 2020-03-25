Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak faaliyet neticesinde Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde M.A., K.K.Y. ve E.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 162 adet extacy hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA