Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak faaliyet neticesinde Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde M.A., K.K.Y. ve E.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 162 adet extacy hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:20:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]