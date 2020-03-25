Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 162 adet extacy hap ele geçirildi
6 saat önce
Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak faaliyet neticesinde Eskişehir- Kütahya karayolu üzerinde M.A., K.K.Y. ve E.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 162 adet extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
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