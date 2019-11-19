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Kütahya'da 170 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı

6 saat önce

Kütahya'da 170 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve BeratıKÜTAHYA - 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 170 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" törenle verildi.

Kütahya'da 170 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı

KÜTAHYA - 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 170 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" törenle verildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören, Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı filmin gösterimiyle devam etti.

Kıbrıs Barış Harekatı görevinin 45 yıl önce layıkıyla yerine getirildiğini ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, "Onurla taşıyacağımız madalyalar bizden sonra ailemize ve evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır" dedi.

"TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİĞİNE SAHİP ÇIKTI"

Türklerin uğradığı zulme ve baskıya son vermek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olduğunu ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, "Tüm iyi niyetlerimize rağmen 70'li yıllarda Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için planlar devreye sokuldu. Köyler basıldı, cinayetler işlendi, toplu katliamlar yapıldı. Kadın erkek, çocuk yaşlı demeden soydaşlarımız katledildi. Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra soydaşlarımızın can ve mal emniyeti için kendi siyasi sınırlarımızın dışarısında ilk kez sahada bir müdahalede bulunduk. Türk milleti Kıbrıs'ta bağımsızlık ve egemenliğine sahip çıktı. Kıbrıs'taki Türk toplumu bir devlete kavuştu" dedi.

"TÜRK MİLLETİ BOYUN EĞMEYECEK"

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen Türkiye'nin daima engellendiğine dikkat çeken Vali Toraman, "Türkiye sürekli kuşatma, çembere alınma mücadelesini veriyor. Yakın dönemde de Irak ve Suriye hudutlarında cereyan eden hadiseler bunun çok açık göstergesi. Biz meşru haklarımız çerçevesinde müdahale ettiğimizde de ekonomik yaptırım, ambargolarla tehdit ediliyoruz. Ancak Türk milleti 1974'de olduğu gibi bugün de bu tehditlere boyun eğmeyeceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Madalyaların en güzel miras olduğunu ifade eden söz eden Vali Toraman, "Bu madalyalar sizler için büyük bir onur. Bu madalyalar evlatlarınıza kalacak ve onlara bırakacağınız gazilik unvanınızla beraber en büyük miras. Kahramanlığınızla ne kadar övünseniz yeridir. Şehitlerimiz başta olmak üzere bağımsızlığımız, milli ve manevi değerlerimiz için mücadele ederken şehit düşen askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz, sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Gazilerimiz adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün yöneticilerine şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Kütahya'da 170 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı

Kütahya, Kıbrıs, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:46 Kaynak: İHA
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