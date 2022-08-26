Kütahya'da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı

26.08.2022 14:18
Kütahya'da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı

Kütahya'da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Merkez ilçe Parmakören köyünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Kütahya'da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Merkez ilçe Parmakören köyünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucu hakkında, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak olmak üzere 18 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. (28) isimli şahıs Merkez ilçe Parmakören köyünde yakalandı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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