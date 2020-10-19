Kütahya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kütahya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Muhtarlar Derneği tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası Dernek Başkanı Kadir Mandal ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Ali Çelik, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlığın yerel yönetim ve kamu hizmetinin karşılıklı etkileşiminin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Vali Çelik, şunları kaydetti:

"Muhtarlık, vatandaşa en hızlı temas etmenin, yönetim ve yönetişimin, sivil toplumun, kamu hizmetinin aynı anda aynı noktada buluştuğu güçlü bir kurumsal yapı. İfa edilen görev çok kutsal. İnsanımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri, eksikleri, talepleri mutlaka bize iletmelisiniz. Varsa eksikler, tespit edilen ihtiyaçlar bunları birlikte gidermeliyiz. Sizler yaptığınız ve yapacağınız işlerle insanımıza, köyümüze, mahallemize, şehrimize ve nihayetinde ülkemize hizmet ediyorsunuz."