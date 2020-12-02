Kütahya'da 195 kilometre yolun yapımı tamamlandı - Son Dakika

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında 195 kilometre yolun tamamlanarak, ulaşımın sağlandığı bildirildi.

Kütahya'daki ulaşım ağını ve konforunu her geçen gün artırmayı hedeflediklerini belirten Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 2020 yılında 195 kilometre yolu tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "2020 yılında, 105 kilometre sıcak asfalt (BSK), 65 kilometre 1. kat satih kaplama,12 kilometre 2. kat asfalt,130 kilometre onarım ve stabilize,13 kilometre beton yol yapılarak hizmete sunuldu. 2013 yılından bugüne kadar, 720 kilometresi sıcak asfalt (BSK), bin 290 kilometre 1. kat asfalt, 602 kilometre 2. kat asfalt, bin 281 kilometre stabilize ve tesviye çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Kütahya İl Özel İdaresi önümüzdeki yılda da çalışmalarını hızla sürdürecektir. Pandemi sürecine rağmen yoğun bir şekilde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalarını sürdüren Kütahya İl Özel İdaresi, yapımını tamamladığı yollar ile Kütahyalıların konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına destek olmaktadır. Yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların şehirlerarası yol kalitesinde hizmete kavuşmaları sağlanmıştır. Havalar iyi gidiyor. Bir aylık daha çalışma yapılabilir. Öyle zannediyorum ki, bu yılı hedeflerimizin çok çok üzerinde kapatacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA