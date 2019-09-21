Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

1 saat önce

Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulunduKÜTAHYA - Kütahya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi barajda bulundu.

Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

KÜTAHYA - Kütahya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi barajda bulundu.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda balık tutan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suda bir ceset gördüklerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin iki gündür haber alınamayan 50 yaşındaki İbrahim Akgün'e ait olduğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bir kahvehanede çalıştığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Akgün'ün en son muayene için gittiği hastanede görüldüğü öğrenildi.

Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu
Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 01:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 2 gündür kayıp şahsın cesedi barajda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]