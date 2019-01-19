Kütahya'da 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
KÜTAHYA'da bir okuldan elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.
KÜTAHYA'da bir okuldan elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı. Fevzi Çakmak
Ortaokulu yöneticileri, 2 adet dizüstü bilgisayar, ses sistemi, şarj aleti, kulaklık ve hafıza kartlarının çalındığı fark edip polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri de okulun güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Polis
, hırsızlık şüphelisi olarak tespit ettiği H.Ö. (17) ve İ.Y.'yi (20) adreslerinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Y. tutuklanarak Kütahya
E tipi Cezaevi'ne gönderildi.
FOTOGRAFLI - Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
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