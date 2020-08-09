Kütahya'da 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Kütahya'da 2 katlı ahşap ev yandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece Ulu Cami Mahallesi Yaylacık Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Uçar'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.