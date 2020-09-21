Çanakkale'de okula yalnız giren Emir ağlayarak dışarı çıktı - Son Dakika

Okula gelen kız ve erkek öğrencilerin ise, birbirinden şık maskeleri dikkat çekti.

ÇANAKKALE'de, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, sabah erken saatlerde velileri tarafından okullarına getirildi. Okul yöneticilerinin bahçe kapısında karşıladığı öğrenciler, velileri alınmayınca içeriye yalnız alındı. İlk gün sınıfa anne ve babalarıyla giremeyen öğrencilerinden bazıları ağlayarak dışarı çıktı.

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