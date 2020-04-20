Kütahya'da 2 mahalleye koronavirüs karantinası - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. İki mahalleye giriş-çıkışlar tamamen kapatılırken, pozitif vakaların 300 dolayında kişi ile teması olduğu tespit edildi.

Kütahya Valiliği, Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Yenikent ve Gölcük mahallelerinde şu ana kadar 6 pozitif vaka tespit edildiğini ve bu nedenle karantina kararı alındığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "4 klinik bulguları covid-19 ile uyumlu vaka ve 300 civarı temaslı vatandaşımız bulunması nedeniyle bugünden itibaren Yenikent ve Gölcük mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. İlimizde halen 2 köyde karantina uygulaması devam etmektedir" denildi.