Kütahya'da 2 milyon 96 bin TL orman emvali satışı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 2 milyon 96 bin TL orman emvali satışı - Son Dakika Ekonomi

Kütahya'da 2 milyon 96 bin TL orman emvali satışı

7 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav Orman İşletme Müdürlüğünce Kiçir Deposu'nda açık artırmalı 2 Milyon 96 bin TL orman emvali satışı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'da 2 milyon 96 bin TL orman emvali satışı, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav Orman İşletme Müdürlüğünce Kiçir Deposu'nda açık artırmalı 2 Milyon 96 bin TL orman emvali satışı yapıldığı bildirildi.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların işletilmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması yanında ekonominin ihtiyacı olan orman ürünlerinin karşılanması ve orman köylülerinin sosyo-ekonomik kalkındırılmasına yönelik işlendirilmesinde büyük önem taşıyan üretim ve pazarlama faaliyetlerinin tüm hızıyla devam devam ettiğini açıkladı.


Ormanların doğal yapısını bozmadan ve ormanların sürdürülebilir orman yönetim prensip ve kriterlerinden taviz vermeden yapılan üretim çalışmaları neticesinde elde edilen emvaller yapılan açık artırmalı satışlar ile piyasaya sunularak, ülke ihtiyacının karşılandığını belirten yetkililer, " Bu çalışmalar doğrultusunda Simav Orman İşletme Müdürlüğünce Kiçir Deposunda açık artırmalı satış yapıldı. 1.Sınıf Normal Boy Karaçam Tomruk yüzde 146 artışla bin 353 TL'ye alıcı bularak, rekor düzeyde bir satışa imza attı. Satışa çıkan 99 parti emvalin hepsi satılırken, ihalede toplam satış tutarı da 2 Milyon 96 bin TL olarak gerçekleşti" dediler. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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