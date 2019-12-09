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Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezine bağlı Muradınlar Mahallesi'nde Muradınlar yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Murat Çelik yönetimindeki 43 KD 694 plakalı otomobille Şener Çelik'in kullandığı 16 CVU plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile iki otomobilde yolcu olan Murat Çelik, Fatma Çelik, Abdülsamet Arvas, Hamza Taner, Güney Kaymaz ve Bahadır Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Simav Muradınlar yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.


Murat Çelik, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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