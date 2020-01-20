Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada - Son Dakika

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Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada
6 saat önce
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Mehmet Akif Ersoy Mahalesi'ne istikametine gitmekte olan otomobil, Bahçelievler Mahallesi yönüne gitmek isteyen otomobile çarptı.
Kazada, ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kaza anı MOSEBE kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - KÜTAHYA
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