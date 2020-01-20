Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada - Son Dakika

Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada

6 saat önce

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada, System.String[]

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Mehmet Akif Ersoy Mahalesi'ne istikametine gitmekte olan otomobil, Bahçelievler Mahallesi yönüne gitmek isteyen otomobile çarptı.


Kazada, ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.


Kaza anı MOSEBE kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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