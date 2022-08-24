Millet ve Cumhur'dan sonra yeni bir ittifak daha geliyor! İçinde HDP de var

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'ndeki büfenin kapısını 20 saniyede açıp içeri giren yüzleri maskeli 2 şüpheli, iş yerinden 18 bin liralık sigara çalıp kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mahalledeki 17 güvenlik kamerasından kayıt izledi. Görüntülerden şüphelilerin Ö.F.P. ve H.O. olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapısını 20 saniyede açtıkları büfeden 18 bin liralık sigara çaldılar - Son Dakika

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