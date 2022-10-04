İstinaf başvurusunda Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Saydam 'ın, "savcılığın zaman aşımı hesabının yanlış olduğuna ve gerçekte ise zaman aşımının bu dosya bakımından dolduğuna ve davanın düşmesi gerektiğine" ilişkin bilimsel mütalaasına yer verildi.

Kütahya 'da 2001'de 25 yaşındaki Bedrettin Çeri'nin öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan biri Çeri'nin babası 2 sanık, dosyanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kütahya'da 21 yıl önce işlenen cinayetin davası zaman aşımı nedeniyle düşürüldü - Son Dakika

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