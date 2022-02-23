Son dakika haber: 21 yıl önce öldürülen gencin babası tahliye edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: 21 yıl önce öldürülen gencin babası tahliye edildi

23.02.2022 10:10

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'da 2001 yılında 25 yaşındaki Bedrettin Çeri'nin öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen babası ile katil zanlısının yargılanmasına başlandı.

Kütahya'da 2001 yılında 25 yaşındaki Bedrettin Çeri'nin öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen babası ile katil zanlısının yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Ö. (51) ve baba Salim Çeri (69), tutuksuz yargılanan Ahmet D. ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Ramazan Ö, cinayeti kendisinin değil, baba Salim Çeri'nin işlediğini iddia etti.

Ramazan Ö, Salim Çeri'nin olayda kullandığı tabancayı kendisine verdiğini, tehdit ettiği için bugüne kadar ihbarda bulunmadığını ileri sürdü.

Çeri ise oğlunun psikolojik sorunları olmasından dolayı evde sürekli sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Oğlumun cenazesini kendi ellerimle yıkadım. Bir baba olarak evladımın canına kıyamam. Psikolojik sorunları olan evladımın tedavi olması için elimden geleni yaptım." dedi.

Sanıklara yardım ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Ahmet D. de hakkındaki suçlamayı reddederek beraatini talep etti.

"Oğlumu para için öldürdü"

Öldürülen gencin annesi Aysel Çeri, oğlunun evden ayrıldığı günün gecesinde sesinden tanıdığı katil zanlısı Ramazan Ö'nün kendini Ahmet diye tanıtarak ev telefonunu aradığını, kendisinin açması üzerine de arayan kişinin hemen telefonu kapattığını söyledi.

Oğlunu Ramazan Ö'nün öldürdüğünden şüphelendiğini dile getiren Çeri, şöyle konuştu:

"Ramazan Ö. sürekli olarak oğlumun etrafında dolaşıyordu. Ramazan Ö. oğlumu para için öldürdü. Oğlumu öldürdükten sonra bir anda maddi durumu iyileşti. Bu adamın hiçbir şeyi yoktu. Olaydan sonra 10-15 büyükbaş hayvan satın almış. Parayı nereden buldu? Birinden oğlumu öldürmek için para aldığını düşünüyorum."

Maktulün kardeşi Yasin Çeri ise abisini Ramazan Ö'nün öldürdüğüne inandığını, sanığın kendi işlediği cinayeti babası Salim Çeri işlemiş gibi anlattığını öne sürdü.

Tanıklar da Bedrettin Çeri'nin kaybolmasından cesedinin bulunmasına kadar geçen bir günlük sürede babasının evinden sadece polis merkezine ihbarda bulunmak için ayrıldığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, maktulün babası Salim Çeri'nin sağlık raporu göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı ve elektronik kelepçe takılması tedbirleriyle tahliyesine, Ramazan Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Cinayet 20 yıl sonra aydınlatılmıştı

Kütahya-Gediz kara yolu 12. kilometresinde 19 Mart 2001'de yola yakın bir alanda Bedrettin Çeri'nin (25) tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlatarak, Çeri'nin okul ve askerlik arkadaşları ile yakınlarının bilgisi ve ifadesine başvurmuştu.

Yakın mesafeden tabancayla ateş edilerek öldürülen ve ertesi gün cesedi bulunan gencin, en son olaydan bir gün önce Kütahyaspor yararına düzenlenen konserde görüldüğü tespit edilmişti. Olay gününün telefon kayıtlarını inceleyen polis, Çeri'nin son telefon görüşmesini, çok sayıda suç kaydı bulunan Ramazan Ö. ile yaptığı bilgisine ulaşmıştı. Ayrıca cinayetin işlendiği gün, gece saatlerinde Ramazan Ö'nün, maktulün babası Salim Çeri'yi telefonla aradığı belirlenmişti.

Geçen yıl ekim ayında Domaniç ilçesindeki evlerinde gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Ö. ile azmettirici olduğundan şüphelenilen Salim Çeri, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son dakika haber: 21 yıl önce öldürülen gencin babası tahliye edildi
Son dakika haber: 21 yıl önce öldürülen gencin babası tahliye edildi
Son dakika haber: 21 yıl önce öldürülen gencin babası tahliye edildi

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Cinayet, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 21 yıl önce öldürülen gencin babası tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: 21 yıl önce öldürülen gencin babası tahliye edildi - Son Dakika
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