Kütahya'da 230 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 230 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 230 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 230 parça tarihi eser ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ada Mesire alanında içinde bir şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada iki poşet içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 77 sikke ile 153 obje ele geçirildi. Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli M.K, gözaltına alındı.

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