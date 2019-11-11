Kütahya'da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandı

Orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'da 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 250 bin fidan toprakla buluşturulurken, aynı saatlerde Tavşanlı ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangında 3 hektar alandaki ağaçlar yandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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