Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 29 bin 710 kişi işsiz
Son Dakika Güncel Kütahya'da 29 bin 710 kişi işsiz

Kütahya'da 29 bin 710 kişi işsiz

55 dakika önce

Kütahya il genelinde işsiz sayısının 29 bin 710 olduğu açıklandı.

Kütahya'da 29 bin 710 kişi işsiz, System.String[]

Kütahya il genelinde işsiz sayısının 29 bin 710 olduğu açıklandı.


Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 4. Olağan Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.


İŞKUR'da düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Kamil Uçan, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.


Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler verilen toplantıda kuruma kayıtlı işsiz sayısının 29 bin 719, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise 3 bin 353 olduğu bildirildi.


İŞKUR İl Müdürlüğüne verilen yetki çerçevesinde açılan istihdam garantili/garantisiz ve özel politika mesleki eğitim kurslarının Kurul tarafından değerlendirilmesi, iş gücü eğitim faaliyetleri denetim raporunun Kurul onayına sunulması, Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Alt Çalışma Grubu toplantısında alınan kararların Kurul onayına sunulması, Tarım Sektöründe 2020 yılında Meslek Edindirme Kurslarının açılması konuları görüşülerek karara bağlandı.


Toplantı, kurul üyelerinin görüşlerinin alınmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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