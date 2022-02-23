Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem - Son Dakika
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Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem

23.02.2022 08:25
Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığını öğrenildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem Kaymakam adayları kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgi aldılar Kaymakam adayları kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgi aldılar

Altıntaş, Kütahya, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem - Son Dakika
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