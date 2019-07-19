Kütahya'da 3 bin 815 bedelli asker yemin etti

Kütahya
'da eğitimini tamamlayan 24. dönem bedelli
erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.
24. dönem 3 bin 815 bedelli er için düzenlenen törene; Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney
, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
ile eşi, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın
, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade
Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık
, İl Jandarma
Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik
, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, Altıntaş
Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.
Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 3 bin 815 bedelli er Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.
Yemin töreni, protokol üyeleri tarafından başarılı erlere ödül verilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA