Kütahya'da 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı

6 saat önce

Kütahya'da bir evde çıkan yangında, Afganistan uyruklu 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kütahya'da 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı, System.String[]

Kütahya'da bir evde çıkan yangında, Afganistan uyruklu 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı.

Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Afganistanlı bir ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman ve alevlere rağmen binanın içine giren ekipler, isimleri henüz öğrenilemeyen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 çocuğu çıkardı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen çocuklar 112 Acil Servis ekiplerince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sırasında çocukların anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Afganistan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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