Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 3 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kütahya'da 3 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

11 dakika önce

Kütahya'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin üst aramasında bulunan poşetten, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çıktı.

Kütahya'da 3 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Kütahya'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin üst aramasında bulunan poşetten, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çıktı.

Devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine içinde ikisi kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Yunus Emre Mahallesi yakınında Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda durdurulan araçtaki H.I, G.K. ve D.A'nın, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı ve yakalama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen bu kişilerden D.A'nın üst aramasında, poşet içinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir altın bilezik, 7 altın yüzük ve iki gümüş kolye çıktı. Ziynet eşyalarının yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:01 Kaynak: AA

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